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ЭКОНОМИКА РБ


КГК БЕЛАРУСИ 30 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ-ДИСКАУНТЕРОВ


16:53 29.06.2022

В Комитете государственного контроля 30 июня 2022 года пройдет «горячая линия» по вопросам работы магазинов типа «дискаунтер».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, граждане могут выразить свое мнение о работе таких торговых объектов, внести предложения по совершенствованию работы магазинов-дискаунтеров, сообщить о нарушениях или недостатках в их деятельности.

Сообщить информацию и задать вопросы можно с 9:00 до 12:00 по телефону (8-017) 327-54-09.

Также телефоны «горячей линии» по вопросам деятельности магазинов-дискаунтеров будут работать в областных комитетах государственного контроля:

в Брестской области - 4 июля с 09:00 до 12:00 (тел. 8-0162 21-18-40, 8-0162 21-18-23);

в Витебской области - 30 июня с 10:00 до 13:00 и с 14-00 до 16-00 (тел. 8-0212 37-61-78, 8-0212 37-61-64);

в Гомельской области - 1 июля с 10:00 до 12:00 (тел. 8-0232 23-83-96);

в Гродненской области - 30 июня с 09:00 до 18:00 (тел. 8-0152 79-88-31);

в Минской области - 6 июля с 11:00 до 13:00 (тел. 8-017 352-64-59);

в Могилевской области - 4 июля с 9:00 до 13:00 и с 14-00 до 16-00 (тел. 8-0222 62-49-34).
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