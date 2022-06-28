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ЭКОНОМИКА РБ
КГК БЕЛАРУСИ 30 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ-ДИСКАУНТЕРОВ
16:53 29.06.2022
В Комитете государственного контроля 30 июня 2022 года пройдет «горячая линия» по вопросам работы магазинов типа «дискаунтер».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, граждане могут выразить свое мнение о работе таких торговых объектов, внести предложения по совершенствованию работы магазинов-дискаунтеров, сообщить о нарушениях или недостатках в их деятельности.
Сообщить информацию и задать вопросы можно с 9:00 до 12:00 по телефону (8-017) 327-54-09.
Также телефоны «горячей линии» по вопросам деятельности магазинов-дискаунтеров будут работать в областных комитетах государственного контроля:
в Брестской области - 4 июля с 09:00 до 12:00 (тел. 8-0162 21-18-40, 8-0162 21-18-23);
в Витебской области - 30 июня с 10:00 до 13:00 и с 14-00 до 16-00 (тел. 8-0212 37-61-78, 8-0212 37-61-64);
в Гомельской области - 1 июля с 10:00 до 12:00 (тел. 8-0232 23-83-96);
в Гродненской области - 30 июня с 09:00 до 18:00 (тел. 8-0152 79-88-31);
в Минской области - 6 июля с 11:00 до 13:00 (тел. 8-017 352-64-59);
в Могилевской области - 4 июля с 9:00 до 13:00 и с 14-00 до 16-00 (тел. 8-0222 62-49-34).
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