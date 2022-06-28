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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ УПАЛ НА 2,2%
16:21 29.06.2022
Грузооборот транспорта Гродненской области в январе-мае 2022 г. составил 1129 млн тонно-километров, или 87,8% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот за пять месяцев текущего года составил 308 млн пассажиро-километров, или 99,1% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 44,2 млн человек, или 96,6% к январю-маю 2021 г.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций области за январь-май 2022 года не представлена.
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