Грузооборот транспорта Гродненской области в январе-мае 2022 г. составил 1129 млн тонно-километров, или 87,8% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот за пять месяцев текущего года составил 308 млн пассажиро-километров, или 99,1% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 44,2 млн человек, или 96,6% к январю-маю 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций области за январь-май 2022 года не представлена.