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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ ХОЛДИНГА «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ НА 47,4%


16:10 29.06.2022

Организации холдинга «Белресурсы» за январь-май экспортировали продукции на 10 206,6 тыс. долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕЕСС в холдинге, темп роста экспорта составил 147,4% к 2021 году при задании 101,3%.

Рентабельность продаж за пять месяцев текущего года составила 5,87% при доведенном задании 3,1%.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг в целом по холдингу «Белресурсы» за январь-май 2022 года составила 281 55,4 тыс. рублей и возросла на 121,83% к 2021 году, в том числе оптовый товарооборот сложился на уровне 180 663,8 тыс. рублей, или 86,81% к 2021 г. в сопоставимых условиях (или 102,33% к бизнес-плану в абсолютной сумме).

Прибыль от реализации в целом по холдингу «Белресурсы» составила 19 375,0 тыс. рублей.

В целом по холдингу «Белресурсы» производительность труда по выручке составила 119,8 тыс. рублей на 1 работника, или 123,5 % к 2021 году, по добавленной стоимости – 21,3 тыс. рублей на 1 работника, или 127,7% к 2021 году.

Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы за январь-май 2022 года по выручке (по организациям, применяющим данный показатель) – 1,023, по добавленной стоимости (по организациям, применяющим данный показатель) – 0,944.
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