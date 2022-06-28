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ЭКОНОМИКА РБ


В ИЮНЕ БЕЛАРУСЬ ВЫПЛАТИЛА ПО ЕВРОБОНДАМ В НАЦВАЛЮТЕ - МИНФИН


15:45 29.06.2022

Платежи по еврооблигациям Беларуси в июне 2022 года осуществлены в белорусских рублях. Об этом сообщило Министерство финансов.

«В связи с многочисленными обращениями владельцев государственных ценных бумаг, размещенных на внешних финансовых рынках (еврооблигации), о фактическом неполучении либо получении в неполном объеме выплат по еврооблигациям, произведенных Министерством финансов в феврале 2022 г. (обязательства в полном объеме исполнены Министерством финансов путем перечисления средств в пользу платежного агента Citibank N.A. London Branch), Министерство финансов информирует, что предприняты все попытки по выявлению причин о фактическом неперечислении денежных средств в полном объеме конечным владельцам еврооблигаций», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что платежный агент (Citibank N.A. London Branch) уведомил о зачислении средств в пользу клиринговых систем, вместе с тем дополнительных пояснений о дальнейшем распределении средств не представлено. Официальные разъяснения от международных клиринговых систем не получены. Ситуация также осложнена введенными со стороны Европейского союза санкциями в отношении Национального банка и Беларуси, ограничивающими операции по проведению валютных платежей.

С учетом данных обстоятельств, пишет Минфин, в целях неукоснительного соблюдения принятых Беларусью обязательств по еврооблигациям 28 июня 2022 года принято совместное постановление Совета министров и Национального банка №413/15, которое предусматривает перечисление Министерством финансов, в рамках выплат по еврооблигациям, за счет средств в иностранной валюте сумм в белорусских рублях на специально открываемые в ОАО «АСБ Беларусбанк» счета.

Доступ к данным средствам обеспечен для определенного эмиссионной документаций платежного агента – Citibank N.A. London Branch.

Одновременно постановление дает право Министерству финансов исполнять обязательства перед владельцами еврооблигаций с их согласия на альтернативной основе, в том числе посредством замены долговых обязательств по еврооблигациям на долговые обязательства по государственным ценным бумагам, размещенным на внутреннем финансовом рынке, посредством досрочного выкупа еврооблигаций либо иным образом. Порядок проведения указанных операций будет определен Советом министров и Национальным банком.

«Платежи по еврооблигациям Республики Беларусь со сроком 29 июня 2022 года (Belarus-2027) в общей сумме 22,9 млн долларов США в эквиваленте исполнены в соответствии с новым порядком», - информирует Минфин.
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