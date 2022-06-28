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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ АДВОКАТЫ 1 ИЮЛЯ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН


14:17 29.06.2022

Бесплатные консультации адвокатов по случаю Дня Независимости Республики Беларусь могут получить 1 июля малообеспеченные граждане.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской республиканской коллегии адвокатов, в этот день с 9.00 до 13.00 бесплатно данную категорию населения будут консультировать адвокаты Минской городской, Гомельской областной и Минской областной коллегий.

С 10.00 до 13.00 – адвокаты Могилевской и Витебской областных коллегий, адвокаты Брестской областной коллегии – с 14.30 до 16.30 и с 15.00 до 17.00 – адвокаты Гродненской областной коллегии.
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