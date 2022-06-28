|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ АДВОКАТЫ 1 ИЮЛЯ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН
14:17 29.06.2022
Бесплатные консультации адвокатов по случаю Дня Независимости Республики Беларусь могут получить 1 июля малообеспеченные граждане.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской республиканской коллегии адвокатов, в этот день с 9.00 до 13.00 бесплатно данную категорию населения будут консультировать адвокаты Минской городской, Гомельской областной и Минской областной коллегий.
С 10.00 до 13.00 – адвокаты Могилевской и Витебской областных коллегий, адвокаты Брестской областной коллегии – с 14.30 до 16.30 и с 15.00 до 17.00 – адвокаты Гродненской областной коллегии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2022
Курсы в банках
на 29.06.2022
Конвертация в банках
на 29.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте