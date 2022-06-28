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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА ТОВАРОВ НА 800 ТЫС. РУБЛЕЙ
13:54 29.06.2022
Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза товаров на сумму свыше 800 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, нарушение выявили во время таможенного досмотра грузового автомобиля DAF, который следовал в Беларусь через пункт пропуска «Привалка».
В грузовике находился сборный груз: части мебели, детали и запасные части для строительной техники, постельное белье и другие товары. При проверке установлено, что румынский перевозчик «забыл» указать в документах сведения о более чем 50 тыс. единиц различных товаров. Незаявленными оказались циркуляционные насосы, наборы для экспресс-склеивания, клей и другое.
Гродненской региональной таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). За данное нарушение предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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