Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза товаров на сумму свыше 800 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, нарушение выявили во время таможенного досмотра грузового автомобиля DAF, который следовал в Беларусь через пункт пропуска «Привалка».

В грузовике находился сборный груз: части мебели, детали и запасные части для строительной техники, постельное белье и другие товары. При проверке установлено, что румынский перевозчик «забыл» указать в документах сведения о более чем 50 тыс. единиц различных товаров. Незаявленными оказались циркуляционные насосы, наборы для экспресс-склеивания, клей и другое.

Гродненской региональной таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). За данное нарушение предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.