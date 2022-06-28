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ЭКОНОМИКА РБ
БОБРУЙСКАГРОМАШ ПРЕДСТАВИЛ ТЕХНИКУ НА ВЫСТАВКЕ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
12:59 29.06.2022
ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» представило свою технику на XXI межрегиональной универсальной оптово-розничной выставке «Курская Коренская ярмарка», которая прошла 24-26 июня в местечке Свобода Курской области).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, при участии ООО «Торговый дом «Бобруйскагромаш» и дилера ООО «Плодородие-Агро» к демонстрационному показу был представлен модельный ряд техники: косилка дисковая навесную КДН-210, пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145М, машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-11, полуприцеп тракторный ПСТ-6, кормораздатчик с выгрузным конвейером СРВ-8Б.
Три дня ярмарки, участие в которой приняли более 1,5 тысячи российских и иностранных компаний, были наполнены форумами, дискуссиями, заключениями договоров о сотрудничестве и подписанием взаимовыгодных контрактов.
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