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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ВЫРОСЛО НА 2%
12:42 29.06.2022
В январе-мае 2022 года объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 7881,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102% к уровню января-мая 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 95,6%, в обрабатывающей промышленности – 95,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 122,2% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 91,6%.
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