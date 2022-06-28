В январе-мае 2022 года объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 7881,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102% к уровню января-мая 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 95,6%, в обрабатывающей промышленности – 95,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 122,2% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 91,6%.