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ЭКОНОМИКА РБ


РЫНОК ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ПОД МИНСКОМ В МАЕ ПОКАЗАЛ НОВЫЙ РЕКОРД ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ВЫСТАВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ


12:17 29.06.2022

Рынок загородной недвижимости под Минском в мае показал новый рекорд по предложению выставленных объектов.

Как пишет Realt.by, несмотря на апрельское рекордное предложение объектов на рынке загородной недвижимости в мае их число продолжило расти — еще плюс 0,3%.

Количество выставленных на продажу объектов растет уже 5 месяцев подряд. Ожидается, что увеличение предложения продолжится до конца июня, после чего с окончанием «горячего» сезона постепенно пойдет на спад вплоть до февраля.

Тем не менее рост числа объявлений наблюдался не во всех сегментах. По сравнению с апрелем увеличилось предложение участков (+1%) и современных домов, построенных после 2010 года (+1%). В то же время «старых» и недостроенных домов стало на 2% меньше в обоих случаях. Количество дач в базе Realt практически не изменилось.

В разрезе направлений наиболее существенный рост наблюдался на Раковском (+5% к апрелю), Мядельском (+3%) и Слуцком (+2%). Одновременно с этим на Брестском и Могилевском число объектов стало меньше на 3% и 1% соответственно. На остальных направлениях заметных изменений в уровне предложения не произошло.

При этом активность на рынке загородной недвижимости продолжила расти. В сравнении с апрелем в Минском районе купили на 20% больше объектов, в соседних районах — на 7%. Однако текущий уровень спроса существенно ниже, чем в конце прошлой весны: на 17% в Минском районе и на 7% в близлежащих.

В большинстве типов загородной недвижимости в мае отмечался рост средних цен. В сравнении с апрелем сильнее всего подорожали участки (+3%), дачи (+2%) и дома, построенные до 2010 года (+2%). Цены на современные и недостроенные дома за месяц практически не изменились.

Количество домов, выставленных на продажу в Минске, за месяц также выросло — плюс 3%. Средняя цена на них за отчетный месяц, напротив, снизилась на 2% и составила на конец мая $1066. По сравнению с маем прошлого года нынешняя цена ниже на 6%.
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