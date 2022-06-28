ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СНИЗИЛСЯ НА 1,8%

11:13 29.06.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-май 2022 г. в текущих ценах составил 7089,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 1,8% меньше к уровню января-мая 2021 г.