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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМГЕНДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБВИНЯЕТСЯ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
10:46 29.06.2022
Следственное управление УСК по городу Минску завершило расследование уголовного дела в отношении 32-летнего заместителя генерального директора по коммерческим вопросам одного из предприятий Минской области по факту получения им взятки в крупном размере.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, с июня 2021 года по март 2022 года обвиняемый, действуя в интересах иностранной организации, получил в качестве взятки более 3,5 тысячи долларов США.
Установлено, что в июне прошлого года фигурант, еще работая в должности начальника управления маркетинга и сбыта, договорился с представителем иностранной организации об обеспечении в ее интересах первоочередных отгрузок дефицитных деталей для коммерческих и грузовых автомобилей.
Мужчина рассчитывал на долгосрочное «сотрудничество» с иностранной компанией, но его деятельность пресекли сотрудниками ГУБОПиК МВД.
Фигуранту предъявлено обвинение по ч.2 ст.430 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса. Для устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления внесено представление руководителю предприятия.
Расследование уголовного дела завершено.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до 10 лет.
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