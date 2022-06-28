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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАМГЕНДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБВИНЯЕТСЯ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ


10:46 29.06.2022

Следственное управление УСК по городу Минску завершило расследование уголовного дела в отношении 32-летнего заместителя генерального директора по коммерческим вопросам одного из предприятий Минской области по факту получения им взятки в крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, с июня 2021 года по март 2022 года обвиняемый, действуя в интересах иностранной организации, получил в качестве взятки более 3,5 тысячи долларов США.

Установлено, что в июне прошлого года фигурант, еще работая в должности начальника управления маркетинга и сбыта, договорился с представителем иностранной организации об обеспечении в ее интересах первоочередных отгрузок дефицитных деталей для коммерческих и грузовых автомобилей.

Мужчина рассчитывал на долгосрочное «сотрудничество» с иностранной компанией, но его деятельность пресекли сотрудниками ГУБОПиК МВД.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч.2 ст.430 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса. Для устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления внесено представление руководителю предприятия.

Расследование уголовного дела завершено.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до 10 лет.
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