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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 4,6%
10:35 29.06.2022
В январе-мае 2022 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1175,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,4% к уровню января-мая 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1 152,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 115,5 тыс. тонн, молока – 588 тыс. тонн, яиц получено 186,8 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,9% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,5% молока и 86,5% производства яиц.
На 1 июня 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 675,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 219 тыс. голов. Численность свиней составила 565,9 тыс. голов.
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