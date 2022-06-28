В связи с плановыми ремонтными работами на участке Могилев-Жлобин 4-7, 11, 12, 14, 18-21 июля 2022 года изменяется расписание поезда № 615/616 Могилев-Гомель.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в эти дни поезд будет отправляться из Могилева на 2 часа 35 минут раньше графика – в 8:25 и прибывать в Гомель на 2 часа 5 минут также раньше графика – в 11.38.

Кроме того, отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным расписанием на участке Могилев-Жлобин.

В БЖД просят пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.

Белорусская железная дорога также приносит извинения пассажирам за временно причиненные неудобства.