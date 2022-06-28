За январь-апрель 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гродненской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 16,6%, рентабельность продаж – 12,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 мая 2022 г. составила 4 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 13,4% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 мая 2022 г. составила 6 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,6 млрд рублей, или 10,1% от общего объема кредиторской задолженности.