ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» представит свою технику в рамках IX Форума регионов Беларуси и России, который пройдет с 30 июня по 1 июля 2022 года в Гродно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, публике представят карьерный самосвал БЕЛАЗ-7555А грузоподъемностью 55 тонн, инновационный эко-проект - карьерный самосвал БЕЛАЗ-7558Е грузоподъемностью 90 тонн, работающий на аккумуляторных батареях и аэродромный тягач БЕЛАЗ-74272, на базе которого будет оборудована импровизированная сцена для выступления артистов.

Могилевский автомобильный завод, входящий в холдинг «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», продемонстрирует самосвалы повышенной проходимости МоАЗ-75050 и 7506, подземный самосвал МоАЗ-75830 и машину погрузочно-доставочную МоАЗ-40751.

В рамках выставки состоится презентация абсолютно новой разработки БЕЛАЗа – карьерного самосвала. На данный момент таких машин не делает ни одна компания в мире.