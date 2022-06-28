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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИТ ВОСЕМЬ МАШИН НА ВЫСТАВКЕ В ГРОДНО
18:21 28.06.2022
ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» представит свою технику в рамках IX Форума регионов Беларуси и России, который пройдет с 30 июня по 1 июля 2022 года в Гродно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, публике представят карьерный самосвал БЕЛАЗ-7555А грузоподъемностью 55 тонн, инновационный эко-проект - карьерный самосвал БЕЛАЗ-7558Е грузоподъемностью 90 тонн, работающий на аккумуляторных батареях и аэродромный тягач БЕЛАЗ-74272, на базе которого будет оборудована импровизированная сцена для выступления артистов.
Могилевский автомобильный завод, входящий в холдинг «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», продемонстрирует самосвалы повышенной проходимости МоАЗ-75050 и 7506, подземный самосвал МоАЗ-75830 и машину погрузочно-доставочную МоАЗ-40751.
В рамках выставки состоится презентация абсолютно новой разработки БЕЛАЗа – карьерного самосвала. На данный момент таких машин не делает ни одна компания в мире.
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