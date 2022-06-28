140 инвестпроектов по созданию новых предприятий предлагается к реализации в Гомельской области до 2025 года. Такую цифру озвучил зампредседателя облисполкома Андрей Конюшко.

Из числа проектов - 74 "якорных" с объемом вложений почти 2 млрд рублей. В промышленности запланировано реализовать 47 проектов, 25 - в сельском хозяйстве и обслуживающих АПК организациях.

В Житковичском районе, например, для обеспечения Туровского молочного комбината сырьем предусмотрено строительство трех МТФ.

"Главное, чтобы в районе велась постоянная работа по инвестициям, с максимальным задействованием всего ресурсного и трудового потенциала", - убежден Андрей Конюшко.

В числе целевых задач для руководителей горрайисполкомов он назвал создание импортозамещающих и экспортно ориентированных производств, реализацию проектов на основе разработок НАН Беларуси.