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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 140 ИНВЕСТПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРЕДЛАГАЕТСЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ДО 2025 ГОДА
18:08 28.06.2022
140 инвестпроектов по созданию новых предприятий предлагается к реализации в Гомельской области до 2025 года. Такую цифру озвучил зампредседателя облисполкома Андрей Конюшко.
Из числа проектов - 74 "якорных" с объемом вложений почти 2 млрд рублей. В промышленности запланировано реализовать 47 проектов, 25 - в сельском хозяйстве и обслуживающих АПК организациях.
В Житковичском районе, например, для обеспечения Туровского молочного комбината сырьем предусмотрено строительство трех МТФ.
"Главное, чтобы в районе велась постоянная работа по инвестициям, с максимальным задействованием всего ресурсного и трудового потенциала", - убежден Андрей Конюшко.
В числе целевых задач для руководителей горрайисполкомов он назвал создание импортозамещающих и экспортно ориентированных производств, реализацию проектов на основе разработок НАН Беларуси.
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