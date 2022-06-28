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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ СОСТОИТСЯ В ИНСТИТУТЕ БИЗНЕСА БГУ
18:02 28.06.2022
Презентация магистерской программы для выпускников вузов 29 июня состоится в Институте бизнеса (ИБ) БГУ (ул. Московская, 5, ауд. 301. Начало в 18.30).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, зарегистрироваться можно по ссылке.
Об особенностях обучения, условиях и преимуществах расскажет руководитель программы МВА Ирина Мамонова.
Отметим, в магистратуре ИБ БГУ осуществляют подготовку по специальности «Бизнес-администрирование» на русском и английском языках.
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