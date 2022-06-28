Комитет госконтроля Могилевской области в ходе мониторингов в 9 хозяйствах установил ряд нарушений по заготовке кормов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, из-за несвоевременной доставки топлива в ОАО «Невский-агро» Бобруйского района 13 июня не велась заготовка кормов, что привело к несоблюдению оптимальных сроков уборки (выявлены факты уборки «перестоявших» трав).

В 8 хозяйствах Могилевской области установлена недостаточная готовность хранилищ кормов. К примеру, в ОАО «Бабушкино подворье» Хотимского района на 15 июня были подготовлены только 15 из 21 траншей. Хозяйство отчиталось, в том числе о готовности траншеи, на которой не был выполнен ремонт «зияющего» пролома в боковой стене.

В отдельных хозяйствах выявлены факты нехватки пленки для укрытия траншей, стрейч-пленки, шпагата.

По результатам мониторинга госконтролерами внесены предложения заинтересованным для принятия мер реагирования. Большая часть недостатков оперативно устранена.