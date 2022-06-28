За январь-май 2022 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 126,1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 7,2%, или на 8,4 млн рублей в фактическом исчислении.

Доля платежей организаций в общей сумме поступлений за январь-май 2022 года составила 89,8%, или 113,2 млн рублей. Индивидуальными предпринимателями уплачено в бюджет 7,6 млн рублей (6%), поступления от физических лиц составили 5,3 млн рублей (4,2%).

Основными бюджетообразующими источниками являлись: подоходный налог – 39,3%, НДС – 24,3%, акцизы – 8,0%, налог при упрощенной системе налогообложения – 5,1%, налог на прибыль – 3,4%, земельный налог – 3,4%.

В первую пятерку плательщиков, которые внесли в январе-мае 2022 года наибольший вклад в бюджет, вошли ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», ОАО «Красный пищевик», ОАО «БЗТДиА», филиал «Бобруйскводоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал». Удельный вес поступивших от них платежей составил 25,4% в общих поступлениях в бюджет.