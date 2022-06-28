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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ИМЕЕТСЯ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ БОЛЕЕ 30 КЛАСТЕРОВ -МИНЭКОНОМИКИ


16:15 28.06.2022

В Беларуси имеется потенциал для создания и развития более 30 кластеров. Об этом заявил 28 июня 2022 года начальник управления экономики инновационной деятельности Дмитрий Крупский, комментируя результаты мониторинга кластерного развития регионов, проведенного облисполкомами и Мингорисполкомом в 2021 году.

По его словам, организационно-практическая и информационно-разъяснительная работа по внедрению кластерной модели развития в практику хозяйствования и управления нашей страны ведется Минэкономики на системной основе на уже протяжении девяти лет.

«Программой-2025 предусмотрено формирование 13 кластеров в регионах и Минске. Из них, в столице и Витебской области – по три кластера, по два – в Брестской и Могилевской областях, по одному – в Гомельской, Гродненской и Минской области. Однако мониторинг кластерного развития областей и Минска, проведенный Минэкономики, показывает, что в Беларуси имеется потенциал для создания и развития 32 кластерных формирований: 8 действующих, 6 формирующихся и 18 потенциальных (кластерных инициатив). Уже действуют кластеры в области биотехнологий, фармацевтики, нефтехимии, приборостроении и электротехнике, IT. Среди формирующихся большие надежды связываем с проектами по внедрению технологий умного производства, а также в машиностроении, деревообработке и производстве мебели. Из потенциальных бизнес-идей отмечу интересные кластерные инициативы в строительстве и агроэкотуризме. Очень важно, что они не сконцентрированы в одном месте, а широко охватывают все регионы.», – отметил начальник управления, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По мнению Дмитрия Крупского, ключевыми факторами, которые позволят обрести жизнь новым кластерам, являются активность бизнес-сообщества, его способность к самоорганизации и конструктивному взаимодействию с государственными органами, а также выдвижение из его среды кластерных менеджеров, способных стать «лидерами кластерного движения» в своих регионах.

«Как показывает и мировой опыт, и наша практика, в основе успеха любого кластера – на стадиях формирования и поступательного развития, лежит доверие между его участниками и готовность к сотрудничеству, что предполагает достаточно длительный период. Однако результат усилий по объединению потенциалов субъектов хозяйствования в рамках кластера «окупается сторицей», ибо резко повышает устойчивость такого формирования к вызовам и угрозам рыночной стихии. Мы систематизировали всю полученную информацию о существующих возможностях кластерного развития и визуализировали их на Карте кластеров Беларуси. По своей сути она представляет собой компас, позволяющий бизнесу и госорганам ориентироваться на кластерном ландшафте нашей страны и взаимовыгодно сотрудничать, концентрируя усилия на развитии конкретных кластеров. Это позволит добиваться позитивных синергетических эффектов от такой кооперации», – резюмировал представитель Минэкономики.
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