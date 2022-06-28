В Гомельской области розничный товарооборот в январе-мае 2022 года составил 3070,2 млн рублей, или 100,9% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,3% розничного товарооборота области, в январе-мае 2022 г. составил 2834,3 млн рублей, или 102,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-мае 2022 г. составил 3935 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,3% к уровню января-мая 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2022 г. составил 148,9 млн рублей, или 105,7% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 г.