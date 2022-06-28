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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ ПЛАНИРУЮТ УБРАТЬ УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ С ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 310,6 ТЫС. ГА
14:48 28.06.2022
В Гродненской области в 2022 году планируют убрать урожай зерновых и зернобобовых с площади более 310,6 тыс. га. Об этом сообщил первый заместитель Гродненского облисполкома Юрий Валеватый.
"В предстоящей уборочной кампании аграриям Гродненского региона предстоит убрать более 310,6 тыс. га с зерновыми и зернобобовыми без учета кукурузы, рапс занимает площади порядка 66,38 тыс. га, кукуруза на зерно будет собрана с 43 тыс. га. С середины июля мы приступим к уборке озимого ячменя. Окончание этих работ будет зависеть от погодных условий и степени готовности зерна на полях", - рассказал Юрий Валеватый.
После этого работники сельского хозяйства Гродненской области проведут уборку озимой пшеницы, параллельно будет убираться озимый рапс и озимое тритикале с плавным переходом на яровые культуры. Закончится уборочная кампания яровой пшеницей.
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