В сельхозорганизации Дятловского района занимались приписками веса поголовья крупного рогатого скота (КРС). Эти факты установила прокуратура Дятловского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, главный зоотехник и бухгалтер по учету животноводства одной из сельскохозяйственных организаций в период с августа 2021 по март 2022 года внесли заведомо ложные сведения о приросте животных в акты взвешивания крупного рогатого скота. Вес поголовья указанные должностные лица завысили более чем на 21 тонну.

По этому факту в отношении зоотехника и бухгалтера прокурор возбудил уголовное дело за служебный подлог по ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь. А в отношении директора предприятия, по указанию которого они совершили преступление для создания видимости эффективной экономической деятельности предприятия и выполнения плановых показателей, – уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями по ч.2 ст.424 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для организации предварительного расследования прокуратура направила уголовные дела в Дятловский РОСК.