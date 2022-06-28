1 июля 2022 года во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро Беларуси будут консультировать бесплатно.

Как сообщает Национальный правовой портал, в течение рабочего дня все желающие смогут пи личном обращении проконсультироваться в том числе по вопросам: оформления наследственных прав; составления завещаний, брачных договоров; отчуждения недвижимости; совершения исполнительных надписей; предоставления электронных документов для госрегистрации юрлиц или ИП.

Контактную информацию, а также время работы нотариальных контор и нотариальных бюро можно найти здесь.