Грузооборот транспорта Гомельской области в январе-мае 2022 г. составил 10,4 млрд тонно-километров, или 98,9% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-мае 2022 г. пассажирооборот составил 610,3 млн пассажиро-километров, или 96,8% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 86,1 млн человек, или 94,2% к январю-маю 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных предприятий области за пять месяцев текущего года не представлена.