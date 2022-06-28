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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН 3 ИЮЛЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ ПО ИЗМЕНЕННОМУ ГРАФИКУ
13:08 28.06.2022
В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Независимости Беларуси внесены изменения в работу Минского метрополитена. Об этом сообщает Telegram-канал метрополитен.
Согласно информации, станции метро будут принимать пассажиров 3 июля с 5:30 до 00:40 4 июля. В ночь с 3 на 4 июля станции «Октябрьская», «Немига», «Фрунзенская» и «Молодежная» будут закрыты на вход в 00:50.
3 июля с 10.00 и до завершения работы метрополитена интервал движения поездов на 1-й и 2-й линиях составит 6 минут, а на 3-й линии – 8 минут.
В метрополитене рекомендуют пассажирам заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты или оплачивать проезд бесконтактным способом.
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