ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ УПАЛ НА 3,6%

11:51 28.06.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-май 2022 года в текущих ценах составил 8498 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 3,6% меньше к уровню января-мая 2021 г.