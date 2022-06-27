В январе-мае 2022 года объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 13,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 96,3% к уровню января-мая 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 102,6%, в обрабатывающей промышленности – 96,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 92,7%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102,1%.