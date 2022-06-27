За неделю, с 20 по 27 июня, цены предложения квартир в Минске начали расти.

Впервые с середины мая количество предложений о продаже квартир в базе Realt показало отрицательную динамику. Число объявлений о продаже квартир за последнюю неделю снизилось на 3% до 15,2 тысячи. Среди размещавших на прошлой неделе продавцов цены на свои объекты снизили чуть более 3%, средний размер скидки составлял в среднем от $1100 до $3900.

Индекс цен на квартиры в Минске за семь дней прибавил 0,3% и составил $1224. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1314, что на 0,4% больше, чем неделей ранее.

Число объявлений за последние семь дней сократилось по всем сегментам, наиболее заметно — у 4-комнатных квартир (-7%) преимущественно в Октябрьском и Первомайском. В остальных случаях количество предложений уменьшилось от 2% до 4%.

В большинстве районов города прослеживалось снижение объема предложения, наиболее существенное, как упоминалось, — в Октябрьском и Первомайском. Увеличилось число объявлений за последнюю неделю только в Московском и Ленинском. Произошло это по большей части за счет добавления в базу объявлений о продаже новостроек от некоторых столичных агентств.

В разрезе сегментов серьезных изменений в средних ценах квадратного метра не произошло — в районе +/-0,3%. Единственным исключением стали 4-комнатные квартиры, где отмечался весомый рост цен за счет резкого снижения числа более бюджетных вариантов.

В большинстве районов города динамика средних цен квадратного метра чаще была отрицательной также в пределах +/-0,3%.