ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ НАЧАЛА РАСТИ - REALT


10:59 28.06.2022

За неделю, с 20 по 27 июня, цены предложения квартир в Минске начали расти.

Впервые с середины мая количество предложений о продаже квартир в базе Realt показало отрицательную динамику. Число объявлений о продаже квартир за последнюю неделю снизилось на 3% до 15,2 тысячи. Среди размещавших на прошлой неделе продавцов цены на свои объекты снизили чуть более 3%, средний размер скидки составлял в среднем от $1100 до $3900.

Индекс цен на квартиры в Минске за семь дней прибавил 0,3% и составил $1224. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1314, что на 0,4% больше, чем неделей ранее.

Число объявлений за последние семь дней сократилось по всем сегментам, наиболее заметно — у 4-комнатных квартир (-7%) преимущественно в Октябрьском и Первомайском. В остальных случаях количество предложений уменьшилось от 2% до 4%.

В большинстве районов города прослеживалось снижение объема предложения, наиболее существенное, как упоминалось, — в Октябрьском и Первомайском. Увеличилось число объявлений за последнюю неделю только в Московском и Ленинском. Произошло это по большей части за счет добавления в базу объявлений о продаже новостроек от некоторых столичных агентств.

В разрезе сегментов серьезных изменений в средних ценах квадратного метра не произошло — в районе +/-0,3%. Единственным исключением стали 4-комнатные квартиры, где отмечался весомый рост цен за счет резкого снижения числа более бюджетных вариантов.

В большинстве районов города динамика средних цен квадратного метра чаще была отрицательной также в пределах +/-0,3%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.06.2022
валюта курс
EUR 2.6616
USD 2.5280
RUB 4.7328
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6616 +0.0013
USD 2.5280 -0.0035
RUB 4.7328 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6900 2.7200
USD 2.5370 2.5490
RUB 3.7000 4.7130
подробнее

Конвертация в банках
на 28.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0570 1.0700
EUR/RUB 58.0000 73.0000
USD/RUB 54.0000 68.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте