В январе-мае 2022 года в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 786,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 91,1% к уровню января-мая 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 755,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 91,4% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 76 тыс. тонн, молока – 360,4 тыс. тонн, яиц получено 173,4 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 94,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,7% молока и 84,6% производства яиц.

На 1 июня 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 606,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 210,1 тыс. голов. Численность свиней составила 262,4 тыс. голов.