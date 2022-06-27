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ЭКОНОМИКА РБ


УЧЕНЫЕ БГУ ОБСУДЯТ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ


09:53 28.06.2022

Ученые БГУ обсудят вопросы образования в области математики и естественных наук на современном этапе в рамках научно-практической конференции, которая пройдет 28 июня 2022 года в очно-дистанционном формате на базе Могилевского государственного областного института развития образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, конференция уникальна по широте охвата проблемных полей. В рамках трех секций участники обсудят государственную политику в сфере популяризации и развития естественно-математического образования, кадровые вопросы учреждений образования и инновационные условия построения сотрудничества средней и высшей школы Беларуси, креативное и эвристическое обучение, сочетание дополнительного образования и олимпиадно-конкурсных и научных мероприятий, проблемы духовно-нравственного воспитания и др.

Результаты научной дискуссии и выработанные решения предоставят новые возможности для расширения многостороннего сотрудничества между учреждениями среднего и высшего образования. Кроме того, будут рассмотрены предложения для формирования планов совместных мероприятий ведущих профильных и региональных университетов республики с целью укрепления взаимодействия.

Участниками форума станут более 100 ученых из Беларуси и России. Это представители БГУ, Белорусского национального технического университета, Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины, Могилёвского государственного университета имени А. А. Кулешова, Уральского государственного экономического университета (Россия), а также сотрудники белорусских школ и гимназий.

Организаторами мероприятия выступают БГУ и Могилевский государственный областной институт развития образования.
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