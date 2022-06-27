РУП "Белпочта" вводит тариф за подачу заявлений. Об этом сообщается на сайте предприятия.

"На основании статьи ХII Заключительного протокола Актов Всемирного почтового союза (Берн, 2021) с 1 июля 2022 года РУП "Белпочта" вводит тариф за подачу заявлений на розыск/переадресацию/несогласие с возвратом и другое международных почтовых отправлений (письменная корреспонденция, посылки и EMS)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что заявления на розыск/переадресацию/несогласие с возвратом и другое международных почтовых отправлений будут приниматься, согласно действующим тарифам непосредственно в объектах почтовой связи.