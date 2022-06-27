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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛПОЧТА С 1 ИЮЛЯ ВВОДИТ ТАРИФ ЗА ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЙ
09:40 28.06.2022
РУП "Белпочта" вводит тариф за подачу заявлений. Об этом сообщается на сайте предприятия.
"На основании статьи ХII Заключительного протокола Актов Всемирного почтового союза (Берн, 2021) с 1 июля 2022 года РУП "Белпочта" вводит тариф за подачу заявлений на розыск/переадресацию/несогласие с возвратом и другое международных почтовых отправлений (письменная корреспонденция, посылки и EMS)", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что заявления на розыск/переадресацию/несогласие с возвратом и другое международных почтовых отправлений будут приниматься, согласно действующим тарифам непосредственно в объектах почтовой связи.
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