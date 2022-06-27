За январь-апрель 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 7,3%, рентабельность продаж – 6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 мая 2022 г. составила 6,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,3 млрд рублей, или 19,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 мая 2022 г. составила 8,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,6 млрд рублей, или 18,8% от общего объема кредиторской задолженности.