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ЭКОНОМИКА РБ
АВТОТОПЛИВО В БЕЛАРУСИ С 28 ИЮНЯ ВНОВЬ ДОРОЖАЕТ
18:44 27.06.2022
Концерн «Белнефтехим» с 28 июня 2022 года на 2 копейки повышает цены на автомобильное топливо на АЗС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 2,36 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,46 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,68 рубля, ДТ – 2,46 рубля.
Это уже восемнадцатое повышение цен на топливо в 2022 году. В прошлый раз цены изменялись 21 июня.
Напомним, в 2021 году цены на топливо повышались 30 раз.
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