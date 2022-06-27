Эффект от мер поддержки экономики должен развернуться в полном объеме во втором полугодии. Об этом заявил журналистам 27 июня 2022 года заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, комментируя складывающуюся динамику ВВП и перспективы перехода экономики к восстановительному росту.

По его словам, наблюдаемое по итогам 5 месяцев падение было ожидаемым.

«Сейчас происходит глубокая трансформация внешнеэкономической деятельности. Но мы ожидаем, что уже по результатам второго полугодия данный тренд изменится. Этому будет способствовать реализация Комплексного плана поддержки экономики и других точечных решений, которые в ежедневном режиме принимаются в Оперативно-ситуационном штабе при правительстве. Они во многом уже дают эффект, но, как мы видим, и цифры это показывают, – еще не до конца. Эти меры должны «развернуться» в полном объеме как раз во втором полугодии», – отметил Дмитрий Ярошевич, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Что касается о ходе переориентации логистики поставок ключевых экспортных товаров, то многие отрасли уже нашли действенные решения.

«Конечно, тем предприятиям, которые реализовывали более значительные объемы своей продукции на рынки недружественных стран, объективно требуется больше времени на перестройку бизнес-моделей. Со своей стороны правительство делает все для того, чтобы и предприятия и население не почувствовали на себе санкционное давление. Эта работа не останавливается ни на минуту. В настоящее время готовится ряд иных нормативных правовых актов, которые направлены как на поддержку субъектов хозяйствования, так и на то, чтобы трудовые коллективы меньше ощутили санкционное давление. Активно идет работа по оптимизации проверок. Мы готовы рассматривать и иные предложения делового сообщества. Всеми силами будем поддерживать производственный бизнес, но это не значит, что бизнес, оказывающий услуги, выходит из орбиты нашего внимания» - пояснил заместитель министра экономики.

Дмитрий Ярошевич отдельно прокомментировал предположения о пересмотре параметров, утвержденных Всебелорусским народным собранием и программой социально-экономического развития на пятилетку. Заместитель главы экономического ведомство особо подчеркнул, что в долгосрочной стратегической перспективе эти поручения должны выполняться. Прогноз на 2022 год пока пересматриваться тоже не планируется.

«ВВП, безусловно, важный показатель. Однако для домохозяйств в приоритете другое, например, зарплаты. Так, по итогам пяти месяцев средняя зарплата в реальном выражении не упала, темп роста выше 100%. Мы опираемся на те поручения, которые были сформированы в рамках ВНС, а это не только ВВП, но и доходы населения, возможность реализации людьми своих потребностей. Актуально и импортозамещение, развитие регионов. Необходимости в корректировке этих задач нет. Однако, наверное, инструменты надо будет выбирать другие», – резюмировал Дмитрий Ярошевич.