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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАВИА ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ВНУКОВО» С 15 ИЮЛЯ
18:11 27.06.2022
Авиакомпания «Белавиа» с 15 июля 2022 года возобновляет регулярные рейсы в Международный аэропорт «Внуково» (Москва).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, рейсы будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.
Так, отправление из Минска запланировано на 13.20, прибытие в Москву – в 14.35; обратные рейсы из Внуково – в 15.25, прибытие в столицу Беларуси в 16.50.
Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании, в приложении Belavia, в офисах продаж авиабилетов и у агентов. Полет из Минска в аэропорт «Внуково» обойдется пассажирам в 50 EUR евро в одну сторону или 88 EUR евро туда-обратно (тариф LIGHT).
Добраться в Международный аэропорт «Внуково» можно на такси, автобусе или «Аэроэкспрессе».
Для компании «Белавиа» Внуково станет третьим аэропортом московского направления: на данный момент авиакомпания выполняет рейсы в аэропорты Домодедово и Шереметьево.
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