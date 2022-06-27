Авиакомпания «Белавиа» с 15 июля 2022 года возобновляет регулярные рейсы в Международный аэропорт «Внуково» (Москва).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, рейсы будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

Так, отправление из Минска запланировано на 13.20, прибытие в Москву – в 14.35; обратные рейсы из Внуково – в 15.25, прибытие в столицу Беларуси в 16.50.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании, в приложении Belavia, в офисах продаж авиабилетов и у агентов. Полет из Минска в аэропорт «Внуково» обойдется пассажирам в 50 EUR евро в одну сторону или 88 EUR евро туда-обратно (тариф LIGHT).

Добраться в Международный аэропорт «Внуково» можно на такси, автобусе или «Аэроэкспрессе».

Для компании «Белавиа» Внуково станет третьим аэропортом московского направления: на данный момент авиакомпания выполняет рейсы в аэропорты Домодедово и Шереметьево.