ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ОБСУДЯТ 28 СЕНТЯБРЯ В МИНСКЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ


18:07 27.06.2022

28 сентября 2022 года в Минске состоится II Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития туризма в современных условиях: мировые тенденции и региональные контексты».

Как сообщает Республиканский союз туристических организаций (РСТО), цель конференции – создание коммуникационной площадки для обсуждения существующих тенденций в научных исследованиях, выявления проблем и определения перспектив развития внутреннего туризма, обмена лучшими практиками туристско-экскурсионной деятельности, поиска решений проблем в области менеджмента и маркетинга туристской индустрии и др.

В программе конференции предусмотрена работа по направлениям: потенциал историко-культурного наследия в туристической деятельности; нормативно-правовое регулирование туристической деятельности в Беларуси; особенности и перспективы развития различных видов туризма (экологический, медицинский, событийный, промышленный т.д.) в Беларуси; современное состояние и потенциал туристической инфраструктуры; возможности международного и трансграничного туризма; современные технологии в индустрии туризма и гостеприимства; подготовка профессиональных кадров для внутреннего туризма; проблемы и перспективы развития инклюзивного туризма; специфика развития агроэкотуризма в Беларуси; альтернативные виды туризма; краеведческие исследования и туристско-краеведческая деятельность.

К участию в конференции приглашаются представители организаций туризма, учреждений культуры, образования и науки, общественных организаций, аспиранты, магистранты, соискатели, а также все заинтересованные лица.

К началу конференции планируется издание сборника материалов.

Заявку и статью на участие в конференции необходимо выслать на электронную почту с пометкой «Конференция» не позднее 1 августа 2022 года.

Организаторы конференции: Министерство спорта и туризма, Департамент по туризму, Государственное учреждение «Национальное агентство по туризму», Национальная академия наук, Государственное научное учреждение «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», БГУ, БГЭУ, Белорусский государственный университет культуры и искусств.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.06.2022
валюта курс
EUR 2.6603
USD 2.5315
RUB 4.7307
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6616 +0.0013
USD 2.5280 -0.0035
RUB 4.7328 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6900 2.7200
USD 2.5410 2.5520
RUB 3.7000 4.7130
подробнее

Конвертация в банках
на 27.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0560 1.0700
EUR/RUB 58.0000 73.0000
USD/RUB 55.0000 68.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте