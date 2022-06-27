28 сентября 2022 года в Минске состоится II Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития туризма в современных условиях: мировые тенденции и региональные контексты».

Как сообщает Республиканский союз туристических организаций (РСТО), цель конференции – создание коммуникационной площадки для обсуждения существующих тенденций в научных исследованиях, выявления проблем и определения перспектив развития внутреннего туризма, обмена лучшими практиками туристско-экскурсионной деятельности, поиска решений проблем в области менеджмента и маркетинга туристской индустрии и др.

В программе конференции предусмотрена работа по направлениям: потенциал историко-культурного наследия в туристической деятельности; нормативно-правовое регулирование туристической деятельности в Беларуси; особенности и перспективы развития различных видов туризма (экологический, медицинский, событийный, промышленный т.д.) в Беларуси; современное состояние и потенциал туристической инфраструктуры; возможности международного и трансграничного туризма; современные технологии в индустрии туризма и гостеприимства; подготовка профессиональных кадров для внутреннего туризма; проблемы и перспективы развития инклюзивного туризма; специфика развития агроэкотуризма в Беларуси; альтернативные виды туризма; краеведческие исследования и туристско-краеведческая деятельность.

К участию в конференции приглашаются представители организаций туризма, учреждений культуры, образования и науки, общественных организаций, аспиранты, магистранты, соискатели, а также все заинтересованные лица.

К началу конференции планируется издание сборника материалов.

Заявку и статью на участие в конференции необходимо выслать на электронную почту с пометкой «Конференция» не позднее 1 августа 2022 года.

Организаторы конференции: Министерство спорта и туризма, Департамент по туризму, Государственное учреждение «Национальное агентство по туризму», Национальная академия наук, Государственное научное учреждение «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», БГУ, БГЭУ, Белорусский государственный университет культуры и искусств.