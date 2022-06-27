ЭКОНОМИКА РБ

В СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН» ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПЕРВЫЙ РЕЗИДЕНТ В 2022 ГОДУ

17:56 27.06.2022 В свободной экономической зоне «Гомель-Ратон» 23 июня 2022 года зарегистрировано первое в 2022 году предприятие-резидент — ООО «Джем-Флекс». Как сообщает сайт СЭЗ, новый резидент планирует реализовать инвестиционный проект «Техническое дооснащение производства с целью увеличения производственной мощности и возобновления производства за счет обеспечения расширения ассортимента продукции, поставляемой на экспорт».