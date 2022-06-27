В январе-мае 2022 года организациями всех форм собственности Витебской области построено 800 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 80,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 38 тыс. квадратных метров общей площади, или 47,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 30,1 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 21,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 26,7% от общего ввода по области.