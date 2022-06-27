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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ТРИ НЕЗАКОННЫЕ ПОПЫТКИ ВВОЗА ПО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ БОЛЕЕ 58 ТОНН ГРУШ
17:41 27.06.2022
Белорусские таможенники пресекли три попытки незаконного перемещения груш общей стоимостью свыше 334 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в первом случае нарушение выявили сотрудники правоохранительного блока Витебской таможни. При проведении специальных мероприятий в Лиозненском районе таможенники остановили транспортное средство DAF. В грузовом отсеке автомобиля перемещали 20 тонн груш на сумму более 160 тыс. рублей. Документы, необходимые для транспортировки товара, оказались недействительными.
По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
Еще два факта незаконного перемещения более 38 тонн груш и стоимостью почти 174 тыс. рублей выявили сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Могилевской таможни. В обоих случаях перевозчики в документах указали страной происхождения товара Турцию. При проверке установлено, что действительной страной происхождения является Польша.
По данным фактам Могилевской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает штраф до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.
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