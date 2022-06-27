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ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ ПРЕДСТАВИТ ДВА ТРАКТОРА НА ФОРУМЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ В ГРОДНО
17:15 27.06.2022
«МТЗ-ХОЛДИНГ» примет участие в Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет 30 июня – 1 июля в Гродно. Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ.
Согласно информации, планируется представить два трактора: BELARUS 82.3 и BELARUS 1222.3.
Сморгонский агрегатный завод покажет опытные образцы мотоблоков с дизельными двигателями – BELARUS 09D и BELARUS 09D-01, а также мини-трактор BELARUS 152 c двигателем Lifan.
Экспозицию Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов составят модели BELARUS 311, BELARUS 320.4М, BELARUS 422.1 и BELARUS 622.
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