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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 1,3%
16:52 27.06.2022
В Витебской области розничный товарооборот в январе-мае 2022 г. составил 2572,7 млн рублей, или 101,3% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,1% розничного товарооборота области, составил 2343 млн рублей, или 102,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-мае 2022 г. оптовый товарооборот составил 5810,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 157,9% к уровню января-мая 2021 г.
Товарооборот общественного питания в яваре-мае 2022 г. составил 123,8 млн рублей, или 100,7% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 г.
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