В Витебской области розничный товарооборот в январе-мае 2022 г. составил 2572,7 млн рублей, или 101,3% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,1% розничного товарооборота области, составил 2343 млн рублей, или 102,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-мае 2022 г. оптовый товарооборот составил 5810,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 157,9% к уровню января-мая 2021 г.

Товарооборот общественного питания в яваре-мае 2022 г. составил 123,8 млн рублей, или 100,7% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 г.