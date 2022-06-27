Энергоснабжающие организации к отопительному сезону заменят около 153 км теплосетей.

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, соответствующие работы ведутся во всех регионах страны.

По данным на 1 июня 2022 года, заменено и реконструировано порядка 50 км теплосетей, или 32,5% от запланированного объема.

При замене теплосетей используются современные предварительно изолированные трубы, которые существенно снижают потери тепловой энергии на теплотрассах, увеличивают их сроки службы. При этом сокращаются эксплуатационные расходы на содержание сети, в том числе на текущие ремонты теплотрасс.