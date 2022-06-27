Министерство труда и соцзащиты отчиталось об исполнении бюджета ФСЗН за 2021 год.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, отчет депутатам сегодня представила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Согласно информации, за 2021 год бюджет фонда исполнен с превышением доходов над расходами в сумме 361 млн рублей по средствам профессионального пенсионного страхования.

Доходы бюджета фонда сложились в сумме 19,6 млрд рублей, что на 11,6% больше, чем в 2020 году.

Взносы на государственное социальное страхование составили более 90% от доходов, или 17,7 млрд рублей.

Субвенции из республиканского бюджета составили 1,4 млрд рублей (7,1% доходной части, в том числе для обеспечения сбалансированности – 193,7 млн рублей, или 1% от общей суммы доходов).

Расходы бюджета фонда за 2021 год составили 19,3 млрд рублей и увеличились по сравнению с 2020 годом на 10,9%.

На выплату пенсий направлено 76% от расходной части бюджета фонда –14,6 млрд рублей. Получателями пенсий являлись 2,4 млн. человек, или каждый четвертый житель страны.

В прошедшем году перерасчет трудовых пенсий производился с 1 сентября на 7%. По итогам года средний размер пенсий по возрасту неработающего пенсионера составил 522,93 рубля (декабрь – 544,59 рубля).

На выплату всех видов пособий направлено 4,4 млрд рублей (22,6%), в том числе 1,6 млрд рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности и 2,7 млрд рублей на выплату пособий семьям, воспитывающих детей.

В республике системой детских социальных пособий охвачено порядка 423 тыс. детей.

Выплачено почти 78 тыс. единовременных пособий в связи с рождением ребенка. Размер данного пособия в декабре 2021 года при рождении первого ребенка составил 2 880,10 рубля (10 бюджетов прожиточного минимума (БПМ), второго и последующих детей – 4 032,14 рубля (14 БПМ).

Профинансированы также выплаты пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, размер которого на первого ребенка составляет 35% от среднемесячной зарплаты по республике, 40% – на второго и последующих детей, 45% – на ребенка-инвалида.

В декабре 2021 года размер такого пособия составил: на первого ребенка – 495,74 рубля, на второго и последующих детей – 566,56 рубля, на ребенка-инвалида – 637,38 рубля.

«Финансирование всех социальных обязательств перед гражданами за счет бюджета фонда в 2021 году обеспечено своевременно и в полном объеме», - доложила министр.