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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СНИЗИЛСЯ НА 4,1%
15:47 27.06.2022
Грузооборот транспорта Витебской области в январе-мае 2022 г. составил 633,1 млн тонно-километров, или 85,9% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-мае 2022 г. пассажирооборот составил 467,4 млн пассажиро-километров, или 98,7% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 62,3 млн человек, или 96% к январю-маю 2021 г.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций региона за пять месяцев текущего года не представлена.
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