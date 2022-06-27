БелМАПО и Академия управления при президенте сформируют пул приглашенных профессоров. Такая договоренность достигнута в ходе встречи представителей БелМАПО и Академии управления.

Как сообщает Telegram-канал Минздрав, специальный пул приглашенных профессоров БелМАПО и Академии управления будет сформирован с целью повышения эффективности образовательного процесса и его соответствия современным тенденциям.

Планируется, что эксперты высшего уровня будут оказывать педагогическую и научную помощь в подготовке руководителей. На лекциях и занятиях приглашенных профессоров будут обсуждаться вопросы развития необходимых специфических компетенций руководителей и лиц из резерва. В том числе речь идет о вопросах права - государственной социальной политики, кадровой работы, экономики.