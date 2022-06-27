27 июня 2022 года в администрации СЭЗ «Витебск» зарегистрирован резидент - новополоцкое общество с ограниченной ответственностью «СМ».

Как сообщает сайт СЭЗ, компания будет реализовывать в Новополоцке (сектор 15 участок № 4) инвестиционный проект по организации производства современных медицинских перевязочных материалов, а также электро-, термоизоляционных и уплотнительных лент (шнуров) для различных отраслей промышленности.

Проект предполагает создание новых производственных мощностей, производство импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции, создание новых рабочих мест.

Это уже третий по счету резидент СЭЗ «Витебск» с начала года.