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ЭКОНОМИКА РБ
ТРЕТИЙ ПО СЧЕТУ РЕЗИДЕНТ С НАЧАЛА ГОДА ЗАРЕГИСТРИРОВАН В СЭЗ «ВИТЕБСК»
14:40 27.06.2022
27 июня 2022 года в администрации СЭЗ «Витебск» зарегистрирован резидент - новополоцкое общество с ограниченной ответственностью «СМ».
Как сообщает сайт СЭЗ, компания будет реализовывать в Новополоцке (сектор 15 участок № 4) инвестиционный проект по организации производства современных медицинских перевязочных материалов, а также электро-, термоизоляционных и уплотнительных лент (шнуров) для различных отраслей промышленности.
Проект предполагает создание новых производственных мощностей, производство импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции, создание новых рабочих мест.
Это уже третий по счету резидент СЭЗ «Витебск» с начала года.
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