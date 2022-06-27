Мобильный оператор МТС предлагает абонентам персональный бонус.

«Сегодня МТС исполняется 20 лет. В честь дня рождения мы запустили праздничный сайт 20.mts.by, с помощью которого абонент может узнать, как долго он подключен к МТС, как расходует трафик и каким сервисом пользуется чаще всего. Также на юбилейном сайте можно узнать о персональной скидке на оборудование. Она предоставляется по случаю важной для компании МТС даты», - рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании.

Чтобы получить доступ к статистике, нужно перейти на сайт 20.mts.by и авторизоваться с помощью SMS-кода. После этого появится информация о том, как давно абонент подключен к МТС, как использует трафик, а также каким сервисом МТС пользуется активнее.

Кроме того, здесь же отобразится персональный бонус — скидка на покупку устройств и гаджетов в салонах МТС и на shop.mts.by. Размер скидки у каждого абонента индивидуален и зависит от количества лет, проведенных вместе с МТС. А в целом может достигать до 20% от стоимости оборудования.

Скидка предоставляется в рамках акций «Спасибо, что вы с нами» и «Спасибо, что вы с нами (гаджеты)», а воспользоваться ею можно не позднее 31 июля 2022 года.