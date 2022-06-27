ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС ПРЕДЛАГАЕТ АБОНЕНТАМ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БОНУС


13:49 27.06.2022

Мобильный оператор МТС предлагает абонентам персональный бонус.

«Сегодня МТС исполняется 20 лет. В честь дня рождения мы запустили праздничный сайт 20.mts.by, с помощью которого абонент может узнать, как долго он подключен к МТС, как расходует трафик и каким сервисом пользуется чаще всего. Также на юбилейном сайте можно узнать о персональной скидке на оборудование. Она предоставляется по случаю важной для компании МТС даты», - рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании.

Чтобы получить доступ к статистике, нужно перейти на сайт 20.mts.by и авторизоваться с помощью SMS-кода. После этого появится информация о том, как давно абонент подключен к МТС, как использует трафик, а также каким сервисом МТС пользуется активнее.

Кроме того, здесь же отобразится персональный бонус — скидка на покупку устройств и гаджетов в салонах МТС и на shop.mts.by. Размер скидки у каждого абонента индивидуален и зависит от количества лет, проведенных вместе с МТС. А в целом может достигать до 20% от стоимости оборудования.

Скидка предоставляется в рамках акций «Спасибо, что вы с нами» и «Спасибо, что вы с нами (гаджеты)», а воспользоваться ею можно не позднее 31 июля 2022 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.06.2022
валюта курс
EUR 2.6603
USD 2.5315
RUB 4.7307
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6616 +0.0013
USD 2.5280 -0.0035
RUB 4.7328 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6900 2.7200
USD 2.5410 2.5520
RUB 3.7000 4.7130
подробнее

Конвертация в банках
на 27.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0560 1.0700
EUR/RUB 58.0000 73.0000
USD/RUB 55.0000 68.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте