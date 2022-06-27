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ЭКОНОМИКА РБ


КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ВЫПУСКНИК-МЕДИК ПОЛУЧИЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В СТОЛИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РНПЦ


13:37 27.06.2022

Каждый пятый выпускник-медик получил распределение в столичные организации здравоохранения и РНПЦ. Это отметила первый замминистра здравоохранения Елена Кроткова в рамках вручения дипломов выпускникам БГМУ.

По ее словам, всю прошлую неделю в региональных медуниверситетах проходили церемонии вручения дипломов. «Сегодня мы завершаем праздничные мероприятия торжественной церемонией вручения дипломов в ведущем медуниверситете - в БГМУ. Всего по стране в этом году 2007 выпускников, из которых 1893 придут работать в государственные учреждения здравоохранения. Из всех выпускников каждый 10-й закончил обучение с красным дипломом», - сказала Елена Кроткова, слова которой приводятся в Telegram-канале Минздрава.

Конечно, при распределении учитывалась потребность клиник.

«Каждый пятый выпускник распределен в Минские учреждения здравоохранения и РНПЦ, по 15% - в Гомельскую, Брестскую, Минскую области. Остальные регионы - по 10% выпускников. Но, конечно, данный выпуск не сможет полностью удовлетворить потребность здравоохранения - а лишь на 45%. И связано это с объективными причинами», - отметила первый замминистра.

Она отметила, что в 2016 году набор студентов был сокращен на 342 человека.

«Конечно, в дальнейшем, при утверждении контрольных цифр приема, это учитывалось, и сейчас выпуски растут. Сразу после завершения выпускных экзаменов у нас начинается новая горячая пора - вступительная кампания. Она пройдет в июле. При наборе в этом году увеличен прием еще на 50 бюджетных мест», - проинформировала Елена Кроткова.

Первый замминистра здравоохранения рассказала, что «в каждом учреждении здравоохранения потребность разная.

«Где-то не хватает анестезиологов, а, к примеру, в Могилевской области – педиатров, в Минске есть вопросы с врачами общей практики и скорой помощи. Чтобы привлечь медиков, прорабатывается вопрос с жильем. Например, предлагаются такие варианты - при условии работы 15 лет в одном учреждении, арендное жилье можно будет выкупить в собственность. Также прорабатывается вопрос по упрощенному допуску для ряда врачей-специалистов к смежной специальности диагностического профиля. Так, например, врач-эндокринолог, после прохождения специальных курсов повышения квалификации, сможет выполнять УЗИ щитовидной железы, а кардиолог - УЗИ сердца и т.д. В стадии разработки законопроект о резидентуре. Есть ряд других предложений, которые мы рассматриваем и планируем осуществить для того, чтобы нашей молодежи было материально интересно работать в здравоохранении, и они чувствовали профессионального совершенствования и роста», - сказала Елена Кроткова.
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