В январе-мае 2022 года объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 8311,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,6% к уровню января-мая 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 89,6%, в обрабатывающей промышленности – 94,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 95,9%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,9%.